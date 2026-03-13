Аўтапрабег "За адзіную Беларусь" да Дня Канстытуцыі стартаваў у Віцебскай вобласці
15 сакавіка Беларусь адзначыць знакавае свята ў гісторыі дзяржаўнасці - Дзень Канстытуцыі. Мерапрыемствы, прысвечаныя яму, праходзяць па ўсёй краіне. Так, у Віцебску да важнай для кожнага беларуса даты прымеркавалі аўтапрабег. У калоне больш за 60 аўтамабіляў з дзяржаўнай сімволікай. Старт далі на плошчы Герба і Флага. Сюды жыхары горада прыйшлі цэлымі сем'ямі. Удзельнікамі аўтапрабегу таксама сталі прадстаўнікі патрыятычных клубаў паўночнага рэгіёна.
"Аўтапрабег - гэта не проста праезд аўтакалонай. Гэта дэманстрацыя адзінства і згуртаванасці беларусаў, таго, што мы давяраем нашаму Прэзідэнту, мы верым у Беларусь, у беларускі народ. Толькі калі мы разам, мы моцныя і непераможныя", - сказаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі РГА "Патрыёты Беларусі" Уладзімір Бабічаў.
Фінальны пункт прабегу - Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі. Тут сотні ўдзельнікаў аб'яднаў адукацыйны праект "Адкрытая кафедра". Гэта дыялог аб гісторыі і будучыні нашай краіны. Сярод спікераў - дэлегаты VII Усебеларускага народнага сходу. А адна з асноўных тэм размовы - прыярытэты Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі.