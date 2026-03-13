Аўтапрабег "За адзіную Беларусь" да Дня Канстытуцыі стартаваў у Віцебскай вобласці

15 сакавіка Беларусь адзначыць знакавае свята ў гісторыі дзяржаўнасці - Дзень Канстытуцыі. Мерапрыемствы, прысвечаныя яму, праходзяць па ўсёй краіне. Так, у Віцебску да важнай для кожнага беларуса даты прымеркавалі аўтапрабег. У калоне больш за 60 аўтамабіляў з дзяржаўнай сімволікай. Старт далі на плошчы Герба і Флага. Сюды жыхары горада прыйшлі цэлымі сем'ямі. Удзельнікамі аўтапрабегу таксама сталі прадстаўнікі патрыятычных клубаў паўночнага рэгіёна.