Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяАрміяДумкаСям'я і дзеціАдукацыяМоладзьТурызмЭкалогія

Аўтобусная калона з жыхарамі Алешак выехала з гомельскага аэрапорта

Аўтар:
media img


Аўтобусная калона з жыхарамі Алешак паехала з аэрапорта Гомеля.

У пункце пропуску "Новая Гута" гатовы сустрэць жыхароў, эвакуіраваных з прыфрантавога горада.

На беларускай зямлі жыхарам Алешак аказалі сардэчны прыём. Адразу ля трапа іх сустрэлі спецыялісты МНС, медыкі і валанцёры, яны прапанавалі ўсю неабходную дапамогу. Пасля шматгадзіннай дарогі гэта было проста неабходна.

Дарэчы, менавіта "Новая Гута" стала адным з адпраўных пунктаў гуманітарнай аперацыі ў Алешках. Тут жа і падыходзіць да завяршэння гэты маштабны міжнародны працэс, актыўным арганізатарам якога быў беларускі бок.

Гуманітарная аперацыя ажыццяўляецца ў тым ліку дзякуючы даверным адносінам паміж Беларуссю і Украінай. У гэтай сувязі ўдалося гарантаваць бяспеку мерапрыемстваў і чарговы раз выратаваць жыцці людзей.

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама