Аўтобусная калона з жыхарамі Алешак выехала з гомельскага аэрапорта
Аўтобусная калона з жыхарамі Алешак паехала з аэрапорта Гомеля.
У пункце пропуску "Новая Гута" гатовы сустрэць жыхароў, эвакуіраваных з прыфрантавога горада.
На беларускай зямлі жыхарам Алешак аказалі сардэчны прыём. Адразу ля трапа іх сустрэлі спецыялісты МНС, медыкі і валанцёры, яны прапанавалі ўсю неабходную дапамогу. Пасля шматгадзіннай дарогі гэта было проста неабходна.
Дарэчы, менавіта "Новая Гута" стала адным з адпраўных пунктаў гуманітарнай аперацыі ў Алешках. Тут жа і падыходзіць да завяршэння гэты маштабны міжнародны працэс, актыўным арганізатарам якога быў беларускі бок.
Гуманітарная аперацыя ажыццяўляецца ў тым ліку дзякуючы даверным адносінам паміж Беларуссю і Украінай. У гэтай сувязі ўдалося гарантаваць бяспеку мерапрыемстваў і чарговы раз выратаваць жыцці людзей.