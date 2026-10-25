Адукацыйныя праграмы Беларусі і Казахстана: якія магчымасці дае ўніверсітэцкае партнёрства
Беларусь актыўна развівае супрацоўніцтва з Казахстанам. Краіны супрацоўнічаюць не толькі ў эканоміцы, але ў навуцы і падрыхтоўцы спецыялістаў.
25 кастрычніка гэта краіна адзначае нацыянальнае свята - Дзень Рэспублікі. Са святам лідара Рэспублікі Касым-Жамарта Такаева павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Сумесным праектам патрэбны спецыялісты, а адукацыі - абмен вопытам і новыя задачы. Таму побач з прамысловай кааперацыяй - супрацоўніцтва ў падрыхтоўцы кадраў.
У кожнага студэнта ёсць свой адказ на пытанне, чаму ён абраў Беларусь. За гэтымі асабістымі рашэннямі стаяць цалкам канкрэтныя сувязі паміж універсітэтамі.
Для Беларусі і Казахстана падрыхтоўка спецыялістаў - адзін з кірункаў двухбаковага супрацоўніцтва. Працягнуць адукацыю і зрабіць крок да навуковай кар'еры - з такімі мэтамі студэнты з Казахстана выбіраюць навучанне ў магістратуры БДПУ. Гэта магчымасць узмацніць веды па спецыяльнасці, працаваць над сумеснымі даследаваннямі і абмяняцца вопытам (гл. відэа).