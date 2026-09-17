Адзіны ўрок да Дня народнага адзінства пройдзе ва ўсіх школах Беларусі

Ва ўсіх школах краіны сёння да Дня народнага адзінства пройдзе адзіны ўрок у рамках праграмы "Я. Мая сям'я. Мая Радзіма".

Асноўная мэта - сфарміраваць у школьнікаў паважлівае стаўленне да гісторыі Беларусі, а таксама растлумачыць значэнне Дня народнага адзінства, калі гістарычная справядлівасць перамагла і беларусы змаглі ўз'яднацца са сваёй Радзімай.

Для малодшых класаў урок пройдзе ў гульнявой форме, а для вучняў з пятага па дзявяты клас акцэнт зробяць на гісторыі свята і яго агульнанацыянальным значэнні. Старшакласнікам настаўнікі раскажуць пра міралюбную палітыку