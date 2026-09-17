Аграрна-сыравінны прыдатак: як жыла ў складзе Польшчы Заходняя Беларусь
Аўтар:Ілона Валынец
Заходняя Беларусь у складзе Польшчы фактычна ператварылася ў адсталы аграрна-сыравінны рэгіён. У 1936 годзе міністр адукацыі Польскай рэспублікі Леапольд Скульскі запэўніў Сойм: праз якіх-небудзь дзесяць гадоў ніхто са свечкай не знойдзе ніводнага беларуса. Але ў гісторыі на беларускі народ былі іншыя планы.
Лёс людзей у Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. апісваюць па-рознаму: нацыянальны і сацыяльны прыгнёт, акупацыі, каланіяльнае панаванне. Але гісторыкі ўсё часцей канстатуюць: гэта быў сапраўдны этнацыд беларусаў. Самыя цяжкія выпрабаванні ляглі на плечы сялян, а яны складалі звыш 80 % насельніцтва краю. Беззямелле і цяжар падаткаў рабілі іх жыццё невыносным (гл. відэа).