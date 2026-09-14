Аграрыі Беларусі намалацілі 9 млн 239 тыс. т збожжавых з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінская вобласць намалаціла 2 млн 434 тыс. т, Гродзенская - 1 млн 845 тыс., Брэсцкая - 1 млн 678 тыс. т, Магілёўская - 1 млн 215 тыс. т збожжа, Гомельская - 1 млн 94 тыс. т, Віцебская - 973 тыс. т.
Таксама ідзе ўборка цукровых буракоў: яны выкапаны з 22 % плошчаў. Сабрана 1 млн 49 тыс. т караняплоду. У лідарах Мінская вобласць - 472 тыс. т і Гродзенская - 362 тыс. т.
Бульба прыбрана з 20 % плошчаў краіны. Накапана бульбы на 152 тыс. т - сярэдняй ураджайнасцю 349 ц/га.