Акцыя "Адзінства пакаленняў: маршрут памяці" стартавала ў Беларусі
Наведаць знакавыя гістарычныя і культурныя мясціны нашай краіны - мэта акцыі "Адзінства пакаленняў: маршрут памяці", якая стартавала ў Беларусі. 49 фіналістаў конкурсу "Я патрыёт сваёй краіны" ўсклалі кветкі да манумента Перамогі. Усяго на конкурс паступіла больш за 12 тыс. заявак. Аўтацягнік праедзе па ўсіх рэгіёнах Беларусі, дзе школьнікі возьмуць удзел у памятных мерапрыемствах і пазнаёмяцца з дасягненнямі сучаснай Беларусі (гл. відэа).