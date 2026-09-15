Акцыя "Беларусь адзіная" даехала да Жлобіна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аб захаванні адзінства нашай краіны і гістарычнай памяці гаварылі сёння ўдзельнікі рэспубліканскай акцыі "Беларусь адзіная". Маладыя патрыёты сустрэліся з навучэнцамі Жлобінскага дзяржаўнага каледжа сферы абслугоўвання.
Падчас адкрытага дыялогу паглыбіліся ў гісторыю свята Дня народнага адзінства. Для аднагодкаў падрыхтавалі камандны квіз, музычныя рэбусы і здымку відэапрывітання з Жлобіна ўсім удзельнікам акцыі.
Маладзёжны праект пабываў ва ўсіх рэгіёнах краіны, а завершыцца 17 верасня масштабным форумам у Мінску.