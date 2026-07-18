Алёна Спірыдовіч: У "Славянскага базара" ёсць будучыня, таму што яго робяць людзі з цёплымі рукамі

"Славянскі базар у Віцебску" і ўся наша краіна заўсёды славіліся беражлівым стаўленнем да сваёй гісторыі і традыцый. Міжнародны фестываль мастацтваў, вядома, немагчыма ўявіць без заслужанай артысткі Беларусі, тэлевядучай Алёны Спірыдовіч.

"Мне даводзілася бываць на вельмі вялікіх фестывалях у розных краінах свету. І бывае часам так: фестываль неверагодна прыгожы, ён праходзіць у нейкім месцы, у амфітэатры, на стадыёне, дзесьці яшчэ. Але варта ад'ехаць 15 хвілін на машыне ад гэтага месца, і горад жыве сваім жыццём. Многія мясцовыя жыхары нават не здагадваюцца, што ў іх зусім побач праходзіць фестываль", - расказала Спірыдовіч.

"Нас шмат, і мы любім фестываль. Пэўна, гэта самае галоўнае. Бо калі любіш, то аддасі апошняе, аддасі ўсё, што можаш любімай справе, чалавеку. Я перакананая, што ў нашага фестывалю ёсць будучыня, таму што яго робяць людзі з цёплымі рукамі", - дадала заслужаная артыстка Беларусі.