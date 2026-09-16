Апытанне: больш за 80 % рэспандэнтаў у першую чаргу адчуваюць сябе грамадзянамі Беларусі

9 з 10 беларусаў адчуваюць сябе ў поўнай бяспецы ў нашай краіне. Амаль 90 % лічаць сябе шчаслівымі і больш за 87 % давяраюць Прэзідэнту.

Другі этап маштабнага сацыялагічнага даследавання прэзентавалі ў Беларусі 16 верасня. Тое, як жывуць і што думаюць беларусы, мяркуючы па лічбах, не можа не радаваць: больш за 74 % рэспандэнтаў з аптымізмам глядзяць у будучыню, а амаль 90 % лічаць сябе шчаслівымі.

У даследаванні ўдзельнічалі 2045 чалавек. Па ўсіх правілах сацыялогіі выбарка фарміруецца паводле строгіх умоў. І размова тут ідзе не пра пэўных людзей або іх падрыхтаванасці, а пра так званую матрыцу сацыялагічных даследаванняў. Калі тлумачыць складаныя навуковыя тэрміны - "генеральная сукупнасць", "выбарка" і "рэпрэзентатыўнасць" - простымі словамі, то сутнасць у наступным (гл. відэа).