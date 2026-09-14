У Беларусі працягваецца праверка боегатоўнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праверка боегатоўнасці асобных падраздзяленняў сілавога блока працягваецца. На гэты раз правяраюць танкавы батальён 19-й асобнай механізаванай брыгады. На пункце кіравання Генеральнага штаба дакумент аператыўнаму дзяжурнаму ўручыў намеснік дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі. Такім чынам, правяраецца яшчэ і тое, як працуе ўся сістэма кіравання, у тым ліку наколькі службовыя асобы здольныя своечасова прымаць рашэнні, даводзіць задачы і кантраляваць выкананне пастаўленых задач.
Па выніках праверкі вынікі прааналізуюць і даложаць кіраўніку дзяржавы. Выяўленыя моманты ўлічаць пры далейшай падрыхтоўцы злучэнняў і воінскіх часцей.