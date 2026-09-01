Асеннія навацыі: якія змены прынёс верасень беларусам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Верасень традыцыйна прыносіць беларусам шэраг змен.
У краіне павялічылася базавая стаўка. Цяпер яна складае 300 рублёў. Адзначым, гэта ўжо другое павышэнне за год. Павышэнне дазволіць павялічыць заработную плату работнікаў бюджэтнай сферы. Гэтая мера закране 770 тыс. чалавек.
Рашэннем кіраўніка дзяржавы з 1 верасня павышаюцца ўсе віды працоўных пенсій: па ўзросце, за выслугу гадоў, па інваліднасці, з нагоды страты карміцеля. У выніку пераразліку памер працоўнай пенсіі павялічыцца ў сярэднім на 5 %.
Гэта таксама другое павышэнне ў 2026 годзе.