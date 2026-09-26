Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Багаты ўраджай: восеньскія сельскагаспадарчыя кірмашы ахапілі ўсю краіну

Аўтар:

Традыцыйны марафон восеньскіх сельскагаспадарчых кірмашоў 26-27 верасня ахапіў усю краіну.

Гандлёвыя рады ператварыліся ў сапраўдныя цэнтры прыцягнення, дзе выгадныя пакупкі сумяшчаюць з душэўнымі зносінамі. А каб сезонны шопінг быў максімальна камфортным і выключна ў радасць, у рэспубліцы разгарнулі маштабную сістэму падтрымкі.

БРСМ арганізаваў работу кол-цэнтра, а на месцах пажылым людзям актыўна дапамагаюць моладзевыя валанцёрскія атрады.

Нягледзячы на капрызы восеньскага надвор'я, на сталічных кірмашах шматлюдна. Асартымент сапраўды шырокі, а цэны - даступныя. Свае лепшыя тавары прапануюць сельгаспрадпрыемствы з усёй краіны, фермерскія гаспадаркі і арганізацыі Белкаапсаюза (гл. відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама