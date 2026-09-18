Беларусь і Кітай намецілі новыя кірункі супрацоўніцтва ў турызме, адукацыі і спорце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Турызм, адукацыя, спорт: Беларусь і Кітай намецілі новыя кірункі супрацоўніцтва. У Мінску прайшла сустрэча старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі з паслом Кітая.
Асаблівы акцэнт бакі зрабілі на сферы турызму. Мастом для развіцця ўзаемных паездак можа стаць прафсаюзны тураператар.
Таксама абмеркавалі мадэрнізацыю аздараўленчай інфраструктуры ФПБ, правядзенне сумесных адукацыйных праграм, а таксама культурных і спартыўных мерапрыемстваў.
Бакі абмеркавалі і магчымасць падпісання пагаднення аб супрацоўніцтве паміж прафсаюзамі дзвюх краін.