Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Беларусь і Кітай намецілі новыя кірункі супрацоўніцтва ў турызме, адукацыі і спорце

Аўтар:

Турызм, адукацыя, спорт: Беларусь і Кітай намецілі новыя кірункі супрацоўніцтва. У Мінску прайшла сустрэча старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі з паслом Кітая.

Асаблівы акцэнт бакі зрабілі на сферы турызму. Мастом для развіцця ўзаемных паездак можа стаць прафсаюзны тураператар.

Таксама абмеркавалі мадэрнізацыю аздараўленчай інфраструктуры ФПБ, правядзенне сумесных адукацыйных праграм, а таксама культурных і спартыўных мерапрыемстваў.

Бакі абмеркавалі і магчымасць падпісання пагаднення аб супрацоўніцтве паміж прафсаюзамі дзвюх краін.

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама