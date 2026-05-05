Беларусь накіруе Германіі прысуд у дачыненні да нацыста Зіглінга

Беларусь накіруе ў Германію матэрыялы прысуду, які ўступіў у сілу, у дачыненні да нацыста Ганса Ойгена Зіглінга, асуджанага пасмяротна за генацыд беларускага народа.

Як вядома, паўстагоддзя таму суд у Мюнхене апраўдаў эсэсаўца ва ўчыненні зверстваў на беларускай зямлі. Паводле Канвенцыі ААН 1948 года, генацыд з'яўляецца міжнародным злачынствам, якое не мае тэрміну даўнасці. Дзяржавы-ўдзельнікі, у тым ліку Беларусь і Германія, абавязаны ажыццяўляць універсальную юрысдыкцыю ў дачыненні да такіх асоб.

Як стала вядома падчас расследаванняў, нямецкі афіцэр Ганс Зіглінг, з'яўляючыся камандзірам украінскай паліцэйскай роты, а затым 57-га батальёна ахоўнай паліцыі, у гады вайны арганізоўваў і кіраваў карнымі аперацыямі на акупіраваных тэрыторыях БССР. Пры яго ўдзеле знішчана 11 населеных пунктаў, 1700 чалавек загінулі, у тым ліку больш за 200 дзяцей. Зіглінг не толькі аддаваў злачынныя загады, але і асабіста ўдзельнічаў у растрэлах і павешаннях мірных жыхароў.