Беларусь накіруе Германіі прысуд у дачыненні да нацыста Зіглінга
Беларусь накіруе ў Германію матэрыялы прысуду, які ўступіў у сілу, у дачыненні да нацыста Ганса Ойгена Зіглінга, асуджанага пасмяротна за генацыд беларускага народа.
Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня Вярхоўнага Суда Андрэй Швед для прававой ацэнкі дзеянняў нямецкага афіцэра кампетэнтнымі органамі ФРГ.
Як вядома, паўстагоддзя таму суд у Мюнхене апраўдаў эсэсаўца ва ўчыненні зверстваў на беларускай зямлі. Паводле Канвенцыі ААН 1948 года, генацыд з'яўляецца міжнародным злачынствам, якое не мае тэрміну даўнасці. Дзяржавы-ўдзельнікі, у тым ліку Беларусь і Германія, абавязаны ажыццяўляць універсальную юрысдыкцыю ў дачыненні да такіх асоб.
"Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, зыходзячы з прынцыпаў няўхільнасці пакарання і вяршэнства права, з мэтай аднаўлення гістарычнай праўды і справядлівасці ставіць перад нямецкім бокам пытанне аб неабходнасці вярнуцца да вытворчасці па справе ў дачыненні да Ганса Зіглінга і перагледзець раней прынятыя рашэнні па фактах учыненых ім злачынстваў", - заявіла прэс-сакратар Вярхоўнага Суда Беларусі Юлія Ляскова.
Як стала вядома падчас расследаванняў, нямецкі афіцэр Ганс Зіглінг, з'яўляючыся камандзірам украінскай паліцэйскай роты, а затым 57-га батальёна ахоўнай паліцыі, у гады вайны арганізоўваў і кіраваў карнымі аперацыямі на акупіраваных тэрыторыях БССР. Пры яго ўдзеле знішчана 11 населеных пунктаў, 1700 чалавек загінулі, у тым ліку больш за 200 дзяцей. Зіглінг не толькі аддаваў злачынныя загады, але і асабіста ўдзельнічаў у растрэлах і павешаннях мірных жыхароў.
Крымінальныя справы аб генацыдзе даказваюць, што ў зла ёсць імя, а ў бесчалавечнасці няма тэрміну даўнасці. Імя кожнага ваеннага злачынца павінна быць раскрыта, рэзюмавалі ў Вярхоўным Судзе Беларусі.