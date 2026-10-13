Беларусь працуе над уключэннем Брэсцкай крэпасці ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА
Беларусь працягвае працу па ўключэнні мемарыяльнага комплексу "Брэсцкая крэпасць-герой" у Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
Пытанне на вышэйшым узроўні ўздымалі ўжо не раз, упершыню - больш за 20 гадоў таму. Цяпер працэс зноў "рэанімавалі" з ініцыятывы Генеральнай пракуратуры. У маі 2025 года ў Парыжы прадставілі сумесны беларуска-расійскі праект "Мемарыялы героям Вялікай Айчыннай вайны: Брэсцкая крэпасць і Мамаеў курган".
Дакументы для ацэнкі "прэтэндэнта" ўжо адпраўлены міжнародным экспертам. Туды ўвайшлі карты мемарыялаў і ваколіц, каб паказаць, што мемарыялы знаходзяцца ў бяспечных, ахоўных зонах. Вывучэнне матэрыялаў зойме каля года.
Наступныя этапы прадугледжваюць працу экспертаў у мемарыялах, а таксама напісанне намінацыйнага дасье. Шлях да ўключэння ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА звычайна займае некалькі гадоў.