Беларуска-кітайскія вучэнні "Хуткі арол - 2026" завяршаюцца
Фінальны розыгрыш практычных дзеянняў адбыўся на беларуска-кітайскіх тактычных вучэннях "Хуткі арол - 2026". Манеўры, якія праходзілі ў Кітаі на працягу амаль двух тыдняў, завяршаюцца.
Дэсантныя падраздзяленні дзвюх краін адпрацавалі дэсантаванне з верталётаў (парашутнае і безпарашутнае) і штурмавыя дзеянні з выкарыстаннем альпінісцкага рыштунку.
Завяршыліся вучэнні штурмам гарадскога квартала. Ваеннаслужачыя знішчылі ўмоўную тэрарыстычную групоўку і захапілі яе лідара.
Мэта вучэнняў беларускіх і кітайскіх ваеннаслужачых - адпрацаваць сумесныя дзеянні па барацьбе з тэрарыстамі, удасканаліць навыкі вядзення разведкі, захопу і ўтрымання пазіцый, зачысткі тэрыторыі і арганізацыі абароны. Акрамя павышэння баявой гатоўнасці падраздзяленняў, гэта яшчэ і паглыбленне практычнага ўзаемадзеяння паміж узброенымі сіламі дзвюх краін.