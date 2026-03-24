Беларуская армія здольная вырашаць задачы любой складанасці

Пры ўсёй нашай адкрытасці ў адказ на ваяўнічую рыторыку і недружалюбныя крокі па мілітарызацыі з боку нашых заходніх суседзяў нам усё ж прыходзіцца трымаць руку на пульсе сваёй абараназдольнасці. Беларуская армія - гэта адзіны, жывы арганізм, здольны вырашаць задачы любой складанасці ў самым дынамічным і непрадказальным становішчы, заявіў міністр абароны краіны, назіраючы за фінальным этапам комплексных вучэнняў з войскамі Заходняга аператыўнага камандавання.

Віктар Хрэнін 25 сакавіка назіраў за манеўрамі, якія сталі фінальным пунктам у тыднёвай трэніроўцы. Пры распрацоўцы сцэнарыя ўлічвалася сучаснае ваенна-палітычнае становішча. Трэніроўка была максімальна набліжаная да ўмоў рэальных баявых дзеянняў. Асаблівасць вучэнняў - іх абарончы характар (гл. відэа).

