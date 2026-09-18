Беларуская моладзь пакарыла сэрцы ўдзельнікаў фестывалю ў Екацярынбургу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуская моладзь - праваднік міралюбства і за межамі краіны. На працягу ўсяго тыдня маладыя беларусы прадстаўлялі нашу краіну на Міжнародным фестывалі моладзі і паспелі заваяваць сэрцы тысяч удзельнікаў праекта.
Быць часткай велізарнага свету, не толькі прытрымлівацца прынцыпаў гуманізму, але і стаць правадніком сэнсаў міралюбства і адкрытасці - для беларусаў гэта як ідэя фікс.
Екацярынбург. Горад на мяжы Еўропы і Азіі. На Міжнародны фестываль моладзі прыехалі 10 тысяч маладых лідараў з 191 краіны. І сярод гэтага мнагагалосся выразна гучыць беларуская мова, якую хочуць чуць (глядзіце відэа).