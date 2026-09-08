Беларускіх тавараў на паліцах магазінаў стане больш
У Беларусі ўводзіцца нарматыў па наяўнасці айчыннай прадукцыі ў гандлёвым асартыменце. Новыя правілы запрацуюць з 10 верасня.
Мера часовая і заклікана падтрымаць айчынных вытворцаў. Да канца года профільнае ведамства - Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю - ставіць задачу нарасціць долю беларускіх тавараў у рэтэйле да 58 %. Па выніках паўгоддзя гэты паказчык дасягнуў практычна 55 %.
"Абавязковы пералік, на мой погляд, утрымлівае мінімальную колькасць таварных пазіцый, якія неабходна забяспечыць на паліцах. Далей суб'ект гаспадарання - гандлёвая сетка або нават невялікі сельскі магазін - самастойна вызначае сваю асартыментную палітыку. Калі запатрабаваны тавар замежнай вытворчасці, ён будзе размешчаны побач з беларускім і прадавацца на роўных умовах. Таму ў гандлёвых сетак не павінна ўзнікнуць праблем. Што да тавараў крытычнага імпарту і прадукцыі, якая ў Рэспубліцы Беларусь вырабляецца ў недастатковай колькасці, у пераліку ёсць агаворка, што яго патрабаванні могуць выконвацца ў тым ліку за кошт тавараў замежнай вытворчасці", - патлумачыла першы намесмнік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Наталля Васілеўская.