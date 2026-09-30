Беларускія навукоўцы вывелі марозаўстойлівыя гатункі садавіны і ягад
Аўтар:Маргарыта Юзэфовіч
Зіма - час суровых маразоў, якія для большасці пладовых культур пагібельныя. Але беларускія навукоўцы доўгія гады займаліся селекцыяй тых гатункаў, якія здольныя вытрымаць да мінус 30 градусаў.
Анамальныя маразы гэтай зімы сталі сапраўдным тэстам на трываласць для селекцыянераў. Лепшыя ўзоры паказалі не толькі ўстойлівае стаўленне да маразоў, але і добрую ўраджайнасць.
У цэнтры ўвагі тры культуры, якія перш не былі заўважаны зімаўстойлівасцю ў Беларусі. Гэта ажына, алыча і сліва. Як адзначаюць даследчыкі, новыя гатункі здольныя пераносіць маразы да мінус 30 градусаў( гл. відэа).