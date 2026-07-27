Беларускія вайскоўцы дапамагаюць аграрыям з уборкай ураджаю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія вайскоўцы выйшлі ў палі, каб дапамагчы аграрыям з уборкай ураджаю. Для гэтага ў злучэннях і воінскіх часцях сфарміраваны зводныя ўзводы.
Разам з хлебаробамі працуюць больш за 100 чалавек і задзейнічана каля 30 адзінак тэхнікі. Вайскоўцы ажыццяўляюць перавозку ўраджаю, дастаўку грузаў і абслугоўваюць сельгастэхніку.
Асноўныя аргументы на карысць вайскоўцаў у палях - прафесіяналізм, дысцыпліна, работа на сумленне. Сваю задачу салдаты і афіцэры разглядаюць выключна як баявую.
Дапамогу армейскіх падраздзяленняў вяскоўцы паспелі ацаніць. Вайскоўцы заразілі хлебаробаў дысцыплінаванасцю, аграрыі салдат - любоўю да кожнага каласка. Слова "задача" ў палях Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцей цяпер мае асаблівы характар.