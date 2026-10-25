"Белавія" запусціла прамы рэгулярны рэйс у Бангкок

"Белавія" ўпершыню запусціла прамы рэгулярны рэйс у сталіцу Тайланда, паведамляе БЕЛТА.

Першы рэйс у Бангкок адправіўся з Нацыянальнага аэрапорта Мінск у ноч на 25 кастрычніка. Працягласць палёту складзе 9 гадзін 55 хвілін туды і ў сярэднім на гадзіну даўжэй назад. Рэйсы будуць выконвацца адзін раз на тыдзень, па нядзелях.

Як адзначылі ў авіякампаніі, аб тым, што Тайланд - перспектыўны напрамак, гаварылася даўно. Але рэальныя планы звязаць прамымі рэгулярнымі авіязносінамі дзве краіны з'явіліся летам 2025 года. Тады адкрыццё авіязносін абмяркоўвалася падчас афіцыйнага візіту міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова ў Каралеўства Тайланд (візіт адбыўся 16 ліпеня 2025 года).

"Белавія" пачала палётную праграму ў Тайланд з чартарнага фармату - у студзені 2026 года стартавалі рэйсы ў горад Патаю, аэрапорт Утапаа, а таксама на востраў Пхукет. І зараз беларуская авіякампанія выйшла на новы ўзровень - адкрыла Бангкок.

"Рэйсы ў Тайланд запатрабаваныя турыстамі. У зімовым сезоне Пхукет пераведзены ў рэгулярную праграму, і зараз купіць білеты можна не толькі ў турагентаў, але і на сайце авіякампаніі, у офісах продажаў. Першы рэгулярны рэйс выкананы ў мінулую сераду, а з 29 кастрычніка палёты будуць выконвацца двойчы на тыдзень", - сказалі ў прэс-службе авіякампаніі.