Белгідрамет: сур'ёзнай трывогі за ўраджай няма, але некаторыя нюансы ёсць

"Трывогі за ўраджай няма", - адзначылі ў Белгідрамеце. На большай частцы тэрыторыі Беларусі цепла- і вільгацезабяспечанасць, спрыяльна ўплываюць на сельскагаспадарчыя культуры, спрыяюць росту і развіццю караняплодаў, а таксама бульбы.

Аднак некаторыя нюансы ўсё ж ёсць. Паводле слоў спецыялістаў, без страт не абыдзецца. Перш за ўсё на паўднёвым захадзе рэспублікі, дзе з вясновага перыяду і дагэтуль захоўваецца складанае становішча ў сувязі з засухай.

Кацярына Істоміна, начальнік службы Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі:

"На бягучы момант у сувязі з моцнымі ападкамі і шквалістымі ўзмацненнямі ветру на асобных участках нашай краіны назіраецца паляганне лёну. У некаторых раёнах рэспублікі пачалі рваць лён, таму паляганне можа прывесці да некаторай затрымкі ў правядзенні ўборачнай. Варта памятаць, што сельская гаспадарка - гэта самая надвор'езалежная галіна эканомікі. Усё залежыць ад таго, як будуць развівацца атмасферныя працэсы, ці будуць дажджы, калі так - якой інтэнсіўнасці. У цэлым ураджайнасць сёлета мы прагназуем на ўзроўні мінулага года, ніякай трывогі няма".

Зараз надвор'е ў Беларусі вызначае паўночнаатлантычны цыклон "Бернадэт". Да канца тыдня захаваецца няўстойлівае надвор'е. Аднак ужо на наступным тыдні ў краіну зноў вернецца летняе цяпло.