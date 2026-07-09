"Белнафтахім": сітуацыя з палівам на ўнутраным рынку Беларусі стабільная

Сітуацыя з палівам на ўнутраным рынку Беларусі стабільная. Пра гэта журналістам расказаў намеснік старшыні канцэрна "Белнафтахім" Уладзімір Сізоў, піша БЕЛТА.

Спецыяліст падкрэсліў, што зараз, як і ў любы іншы час года, сітуацыя з забеспячэннем унутранага рынку стабільная. "Мы поўнасцю забяспечаны неабходнай колькасцю нафтапрадуктаў. Сітуацыя на запраўках, як мы бачым, спакойная. Якога-небудзь ажыятажу або чэргаў, нехарактэрных для бягучага перыяду года або для дня тыдня, у нас няма", - сказаў ён.

Намеснік старшыні адзначыў, што лета - перыяд водпускаў, правядзення сельскагаспадарчых работ, з-за чаго традыцыйна ў гэты перыяд узрастае як аб'ём спажывання паліва сельскай гаспадаркай, так і аб'ём рэалізацыі на аўтазаправачных станцыях. "Мы да гэтага перыяду заўсёды гатовыя, і тых нафтапрадуктаў, якія загадзя плануюцца, хапае. Мы прадбачым, што ў бягучым перыядзе ідзе некаторае павелічэнне рэалізацыі, і мы з ім спраўляемся", - дадаў Уладзімір Сізоў.

Ён адзначыў, што сярод спажыўцоў паліва ў Беларусі ёсць госці як з Расійскай Федэрацыі, так і з іншых краін. "Усе госці заязджаюць да нас і ацэньваюць якасць нашага паліва. Гэта таксама наш брэнд, усе давяраюць якасці беларускага паліва", - сказаў Уладзімір Сізоў і дадаў, што ў той жа час нехарактэрнага павелічэння попыту, якое б нейкім чынам паўплывала на якасць абслугоўвання беларускіх спажыўцоў, няма.

Па словах намесніка старшыні канцэрна, невялікія чэргі на АЗС могуць узнікаць перад выхаднымі або святочнымі днямі, калі людзі масава выязджаюць кудысьці. "Але гэтая сітуацыя ніяк не адрозніваецца ад стандартнай для бягучага перыяду", - адзначыў Уладзімір Сізоў.

Ён дадаў, што канцэрн "Белнафтахім" вядзе ўзважаную палітыку на дзяржаўным узроўні па карэкціроўцы цэн на нафтапрадукты.