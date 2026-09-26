Будзь у тэме: раскажам пра самыя доўгачаканыя праекты ў новым сезоне Белтэлерадыёкампаніі

У тэлевымярэнні - час "герояў", якім не страшны дождж, час блогераў, якія з экрана ТБ пакажуць "Беларусь з акцэнтам", час таленавітых сем'яў і мам, без кахання і клопату якіх не было б дасягненняў сусветнага маштабу. Час быць у тэме з Белтэлерадыёкампаніяй. Пачынаем новы сезон і ў кожны дом даставім яшчэ больш музыкі, падарожжаў, гутарак і фактаў пра тое, што нас акружае.

Гэты забег па кнопак на пульце стане сапраўдным задавальненнем. Надышла восень, трэба аб'ядноўвацца ля тэлевізараў, дзе зноў зоркі сыдуцца. Усёй краінай выберам новых народных зорак. "Фактор. BY" прагрыміць з 16 кастрычніка.

Брытанец Уіл Эгертан ужо душой беларус, толькі паходжанне здае акцэнт. Блогер раскажа, якая яна - "Беларусь з акцэнтам". Цяпер менавіта Уіл кожную суботу "будуе маршрут" па краіне. Блогер ужо і бабулю заразіў ідэяй убачыць Беларусь. Хто ведае, можа, і яго сям'я стане аднойчы героямі кранальнага шоу на "Беларусь 2".

Школьнікі або мацёрыя спецыялісты ў сваёй прафесіі - кожны зможа спасцігнуць духоўныя ісціны і знайсці сваю дарогу да храма з "Беларусь 3". Правадніком у свет вышэйшых каштоўнасцяў стане Інга Бялова.

"Без "купюр, фільтраў, пастановак і замоўчванняў" і "экспертны" падкаст на" НТВ-Беларусь".

Фокус на факты і на галоўным навінавым канале Беларусі. "Першы інфармацыйны" ставіць на дакументалістыку ў "Гульні без правілаў" ад уяўных еўрапейскіх дэмакратаў. Дзе спатыкаецца заходняя і натаўская кааліцыя, так заўзята даказваючы пра правы чалавека, даложыць Кацярына Ціхамірава.

Да чаго ж абсурдныя і некампетэнтныя вырашальныя за кардонам, раскажа экс-дэпутат Еўрапарламента Андрэй Мамыкін.

Час і "забіць ідэалы" пра амерыканскую мару аб дэмакратыі. Словы з вуліц Вашынгтона гатова трымаць Вікторыя Сянкевіч. З ёй жа разбярэмся і ў сваіх дзелавых графіках.

Цяпер не толькі дзіва Вольга Бузава валодае выразным таймінгам ў жыцці. Будзем у курсе на працягу ўсяго тэлесезона. Пераключацца дазваляецца, але толькі па кнопках Белтэлерадыёкампаніі.