Бяспека пачынаецца дома: як сямейныя каштоўнасці ўплываюць на стабільнасць краіны

Пакуль у свеце размываюцца базавыя каштоўнасці, Беларусь выбудоўвае магутны шчыт для абароны сям'і і традыцыйных маральных асноў. 13 верасня Полацк чацвёрты раз стаў пляцоўкай для форуму "Размова пра важнае: шчаслівая сям'я - моцная дзяржава".

Упершыню маштабная дыскусія адбылася ў міжнародным фармаце. Міжнацыянальны дыялог - асаблівы ўклад Савета Рэспублікі і Беларускай Праваслаўнай Царквы ў захаванне і ўмацаванне традыцыйных сямейных каштоўнасцей. Наш вопыт падтрымкі шматдзетных сем'яў сёння цікавы ў свеце. А погляды на выстройванне і развіццё сямейнай палітыкі раздзяляюць партнёры з краін СНД.

Маштабны міжнародны форум "Размова пра важнае" ў Полацку аб'яднаў сёння ўдзельнікаў вакол вечных каштоўнасцяў, якія зразумелыя без перакладу на любую мову (гл. відэа).