Бяспека, СМІ і палітыка: што паказала трэцяя частка маштабнага сацдаследавання ў Беларусі

Пытанні ўнутранай і знешняй палітыкі ўвайшлі ў трэцюю частку маштабнага сацдаследавання, з вынікамі якога 23 верасня азнаёмілі грамадскасць.

Нагадаем, у ліпені-жніўні яго праводзіў Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук па заказе Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Трэцюю частку сацдаследавання першапачаткова вызначылі як адказы на самыя рэзанансныя пытанні. Першая, нагадаем, датычылася сацыяльна-эканамічнага развіцця, другая - грамадска-палітычнага. Удзел прынялі 2045 рэспандэнтаў.

Аб чым гавораць у сям'і, што абмяркоўваюць з калегамі і на што важна звярнуць увагу дзяржорганаў. Час дыктуе і тэмы. Беларусы ў вялікіх і малых гарадах адказалі, якія пытанні лічаць для сябе найбольш актуальнымі: камунальныя паслугі, пенсіі, медабслугоўванне, кібермахлярства, даступнасць жылля.

Якія пытанні беларусы лічаць для сябе найбольш актуальнымі?

Тройка лідараў - аплата працы. Мы памятаем з папярэдніх звестак, што беларусы гатовыя шмат працаваць, але чакаюць і добрага даходу. На другім месцы - інфляцыя. Мы цэнім заробленае, таму ведаем, што і колькі каштуе, і на першым - бяспека (больш за 55 %).

Вынікі чаканыя. Абстаноўка ў свеце, дзе не менш за 50 узброеных канфліктаў, настолькі абвостраная, што захаваць мірнае неба над сваім домам сёння лічыцца найважнейшым.

Якія крыніцы інфармацыі ў беларусаў з'яўляюцца асноўнымі?

Каб быць у курсе ўсіх падзей у краіне і свеце, звяртаемся да СМІ, напрыклад, радыё і да калег. Абмяркоўваем важныя тэмы і ў сям'і. Тройка лідараў выглядае так: сацыяльныя сеткі, тэлебачанне, сайты і парталы.

Апытанне паказала, што беларусы глядзяць тэлевізар. У эпоху лічбавізацыі, гаджэтаў і штосекунднага доступу ў сеткавую прастору трымаць сваю нішу ў інфармацыйным полі - выдатны вынік. За ТБ прагаласавала больш за 52 % рэспандэнтаў, амаль 57 % - за інтэрнэт-рэсурсы.

Ад лічбавізацыі нікуды не сысці, але тэлебачанне застаецца важнай часткай нашага жыцця, а значыць, прапануе сваёй аўдыторыі разнастайныя праграмы, шмат стала аўтарскай журналістыкі. Таксама з'явіўся і новы тэлеканал - "Першы інфармацыйны", які не падобны на іншыя.

Самае важнае - расце давер да беларускіх дзяржаўных СМІ. На сёння паказчык склаў амаль 64 %. Ва ўсіх рэгіёнах узровень даверу раўнамерны, але самы высокі - у Гродзенскай вобласці.

Якія адносіны павінны быць у Беларусі з РФ і іншымі краінамі?

Беларусы пацвердзілі і свой статус прыязнай нацыі. Мы не раз заяўлялі з высокіх трыбун, што гатовыя працаваць з усімі, хто з намі гаворыць на роўных.

Таму і пераважная большасць рэспандэнтаў (больш за 92,5 %) лічыць, што Беларусі варта падтрымліваць добрыя адносіны з усімі краінамі, нават калі сёння з імі ёсць нейкія супярэчнасці. Гэта значыць, верым, што ўсё можна вырашыць дыялогам.

Наколькі задаволеныя беларусы якасцю мабільнага інтэрнэту?

Акрамя такіх стратэгічных тэм, былі і жыццёвыя, але пры гэтым не менш важныя. Мы за лічбавізацыю ўсіх галін, гэта новы этап іх развіцця, але і самі хочам быць на сувязі.

Моладзь як самы актыўны карыстальнік інтэрнэту адзначае і недахопы: не заўсёды высокую хуткасць і абрывы. З гэтым часцей за іншых сутыкаюцца жыхары ўдалечыні ад Мінскай кальцавой. Амаль 40 % сельскага насельніцтва не заўсёды можа быць анлайн без збояў.

У цэлым большасць рэспандэнтаў ацэньваюць якасць мабільнага інтэрнэту станоўча. З іх амаль 19 % адзначылі, што ўсё загружаецца хутка, а больш за 40 % паказалі, што бываюць рэдкія збоі. Пра іх у профільным ведамстве ведаюць.

Дзе беларусы аддаюць перавагу купляць прадукты і адзенне?

Не страчвае сваёй актуальнасці і стацыянарны гандаль, нягледзячы на бурны рост інтэрнэт-пляцовак.

Па прадукты харчавання практычна ўсе (больш за 95 %) ходзяць у магазіны, і гэта не дзіўна, бо разнастайнасць на паліцах ад розных вытворцаў заўсёды здзіўляе і турыстаў, якія прыязджаюць у Беларусь. Паходы ў такія магазіны - гэта таксама частка сямейнага рытуалу ў выхадныя.

Адзенне і абутак таксама звыш 70 % лічаць за лепшае прымерыць і купіць у магазіне. Але тут пазіцыі актыўна адваёўвае і анлайн-гандаль, а вось рынкі страчваюць пазіцыі.

Ці адчуваюць пешаходы сябе ў бяспецы на тратуарах з улікам руху СПМ?

І зноў пра бяспеку, але ўжо на пешаходных дарожках побач з веласіпедамі і электрасамакатамі. 2/3 беларусаў адчуваюць сябе камфортна, тым самым пацвярджаюць: у нас не канфліктнае грамадства і гатовае заўсёды знайсці кампраміс.