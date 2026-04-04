Час цішыні і малітвы: як рыхтуюцца да Вялікадня ў Архікафедральным касцёле імя Прасвятой Дзевы Марыі

Сёння ў католікаў Вялікая субота. Вернікі праводзяць гэты дзень у малітвах: людзі ідуць у касцёлы, каб асвяціць прадукты для велікоднай трапезы. Гэты час цішыні. А познім вечарам католікі і пратэстанты збяруцца ў храмах на ўрачыстыя набажэнствы, кульмінацыяй якіх стануць радасныя воклічы: "Хрыстос уваскрос!" - Сапраўды ўваскрос!" А пакуль у вернікаў дзень цішыні.