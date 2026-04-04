3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Час цішыні і малітвы: як рыхтуюцца да Вялікадня ў Архікафедральным касцёле імя Прасвятой Дзевы Марыі
Сёння ў католікаў Вялікая субота. Вернікі праводзяць гэты дзень у малітвах: людзі ідуць у касцёлы, каб асвяціць прадукты для велікоднай трапезы. Гэты час цішыні. А познім вечарам католікі і пратэстанты збяруцца ў храмах на ўрачыстыя набажэнствы, кульмінацыяй якіх стануць радасныя воклічы: "Хрыстос уваскрос!" - Сапраўды ўваскрос!" А пакуль у вернікаў дзень цішыні.
У храмах сёння дзень цішыні, але гэта не азначае, што нічога не адбываецца і што яны пустуюць. У цэнтральным касцёле сталіцы, Архікафедральным касцёле Прасвятой Дзевы Марыі, з 9 гадзін раніцы кожныя 30 хвілін здзяйсняюць абрад асвячэння велікодных кошыкаў, святочнай ежы. Мы ўсе ведаем, што да ўрачыстасці Вялікадня трэба падрыхтавацца не толькі духоўна, але і гастранамічна. І хоць сама Вялікая субота - гэта дзень асабліва строгага посту, думаць пра заўтрашняе свята - і ў такім, кулінарным, плане - вельмі важна.
Асаблівае месца сёння ў касцёле - гэта такія невялічкія каплічкі, куточкі, якія сімвалізуюць грот, дзе ляжаў памерлы Ісус. Вернікі падыходзяць моўчкі ці ў ціхай малітве да такіх куточкаў, інсталяцый, укленчваюць, выказваюць сум. Паводле Бібліі - сёння другі дзень скону Хрыста і важная падзея: калі Ён сышоў у пекла, каб вызваліць памерлых і тым самым перамагчы смерць.
У Вялікую суботу вельмі важна не страціць духоўнае суперажыванне гэтага дня, прапусціць праз сябе. Я жадаю лучнасці з Хрыстом усім вернікам і каб Вялікдзень сустрэлі на ўзвышанай ноце. Увесь гэты дзень мы падтрымаем тэлевізійна, будуць прамыя ўключэнні ў "Навіны", будзе трансляцыя галоўнага вячэрняга набажэнства.