3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Чацвёра дзяцей, пацярпелых у Бранскай вобласці, ідуць на папраўку, цяжкі пацыент апрытомнеў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства аховы здароўя інфармуе пра стан дзяцей, пацярпелых у Бранскай вобласці. Чацвёра з іх, змешчаныя ў аддзяленні РНПЦ дзіцячай хірургіі, знаходзяцца ў здавальняючым стане.
Ім праведзены неабходныя аперацыі па выдаленні асколкаў. Дзеці знаходзяцца ў палатах разам з бацькамі. Дзіця, дастаўленае ў Беларусь у цяжкім стане на штучнай вентыляцыі лёгкіх, апрытомнеў і дыхае самастойна. Яно застаецца ў аддзяленні рэанімацыі пад назіраннем спецыялістаў, разам з ім знаходзіцца мама (гл. відэа).