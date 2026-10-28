Доля беларусаў з базавай фінансавай граматнасцю вырасла да 43 %
Доля беларусаў з базавым узроўнем фінансавай граматнасці сёння вырасла да 43 %. Чакаецца, што ўжо да 2030 года ў гэтым спісе апынецца як мінімум палова насельніцтва Беларусі. Нацыянальнае даследаванне праводзіцца раз на два гады.
Сёння фінансавая пісьменнасць разглядаецца як контур абароны, які не менш важны, чым тэхналогіі. Да 93 % махлярскіх інцыдэнтаў звязаны з сацыяльнай інжынерыяй. За 9 месяцаў 2026 года колькасць выпадкаў і агульная сума шкоды скараціліся ў параўнанні з 2025-м, што кажа аб эфектыўнасці. Таксама тэндэнцыі паказваюць, што людзі сталі часцей карыстацца безнаяўнымі разлікамі.
З 1 снежня ўсе банкі будуць прапаноўваць юрыдычным асобам сэрвіс "КРОК" для аплаты тавараў і паслуг па QR-коду. Грошы ад пакупніка імгненна залічваюцца на рахунак прадаўца і адразу могуць выкарыстоўвацца ў аперацыях.