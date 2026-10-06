Дзень архівіста адзначаюць 6 кастрычніка ў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
6 кастрычніка Беларусь адзначае дзень архівіста. Прафесійнае свята заснавана ў 2000 годзе, а дата звязана з прыняццем 6 кастрычніка 1994 года закона "Аб Нацыянальным архіўным фондзе і архівах у Рэспубліцы Беларусь".
У архіўных сховішчах краіны знаходзіцца больш за 12 млн дакументаў. Праца з імі працягваецца. Толькі ў 2026 годзе аблічбавана больш за 1,5 тыс. спраў і створана звыш 560 тыс. электронных старонак. Штогод рэстаўратары аднаўляюць і пераплятаюць ад 50 да 70 тыс. архіўных лістоў.
Асобны кірунак - папаўненне фондаў. У архівы перадаюць метрычныя кнігі, дакументы арганізацый і прыватных асоб. Матэрыялы выкарыстоўваюць для гістарычных даследаванняў, а таксама біяграфічных і генеалагічных запытаў.