Дзень народнага адзінства: як 17 верасня 1939 года ўз'яднала разлучаныя сем'і беларусаў
Аўтар:Наталля Ігнаценка
Нацыянальны набытак любой дзяржавы - гэта падзеі, якія аказалі глабальны ўплыў на лёс народа. У гісторыі Беларусі такой стала ўз'яднанне дзвюх частак адзінай краіны восенню 1939 года.
Вызваленчы паход Чырвонай арміі паклаў канец польскай інтэрвенцыі, якой падвяргалася частка тэрыторый цяперашніх Брэсцкай і Гомельскай абласцей у пачатку 20-га стагоддзя. Дзякуючы вызваленчаму паходу восенню 1939 года час нацыянальнага раздзялення скончыўся. Тыя падзеі не толькі пра раздзяленне дзяржавы, але і пра тое, як насуперак чалавечым законам гвалтоўна разлучалі сем'і.
Як падзеі 1939 года адбіліся на лёсах беларусаў і чаму жыхары палескіх вёсак Вялікае Малешава і Малешаў лічаць Дзень народнага адзінства сваім сямейным святам (глядзіце відэа).