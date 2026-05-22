Дзень праваслаўнага пісьменства і культуры адзначаюць у Беларусі 24 мая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
24 мая вернікі адзначаюць Дзень праваслаўнага пісьменства і культуры. Свята прымеркавана да Дня памяці святых роўнаапостальных братоў Кірыла і Мяфодзія - стваральнікаў славянскай азбукі.
Цэнтральнай падзеяй свята ў Мінску стане традыцыйны хрэсны ход, які арганізуе Беларуская праваслаўная царква. Шэсце пачнецца ў 11:30 адразу пасля завяршэння Чароўнай літургіі ў Свята-Духавым кафедральным саборы.
Калона вернікаў, духавенства, студэнтаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый пройдзе хрэсным ходам да знакавага гістарычнага месца - Мінскага замчышча.