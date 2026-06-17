3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Дзеці і трэнер вярнуліся дадому: лячэнне пасля атакі дрона працягваецца ў Беларусі
Аўтар:Вікторыя Радзевіч
Пасажыры аўтобуса, якія пацярпелі ад удару дрона ў Бранскай вобласці, 18 чэрвеня былі дастаўлены ў Беларусь. Яны будуць праходзіць лячэнне на радзіме ў бяспецы. Транспарціроўка прайшла паспяхова. Пяцёра дзяцей паступілі ў РНПЦ дзіцячай хірургіі. Адзин пацярпелы знаходзіцца ў аперацыйным аддзяленні пад апаратам штучнага дыхання. Трэнера дзіцячай футбольнай каманды, які таксама атрымаў цяжкія траўмы, шпіталізавалі ў Галоўны ваенны медыцынскі клінічны цэнтр Узброеных Сіл Беларусі.
У якім стане пацярпелыя і якую дапамогу ім аказваюць урачы, карэспандэнты "Першага інфармацыйнага" на працягу ўсяго дня працавалі ў медустановах (гл. відэа).