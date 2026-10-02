Дзяніс Дубаневіч стаў настаўнікам года Беларусі

Вынікі галоўнага педагагічнага конкурсу краіны "Настаўнік года - 2026" падвялі ў Палацы Рэспублікі. Мерапрыемства аб'яднала тых, чый прафесіяналізм і грамадзянская пазіцыя служаць высокім стандартам для развіцця ўсёй галіны.

Настаўнік - гэта адзіная прафесія, дзе чужы поспех становіцца тваім галоўным дасягненнем. Лекар ратуе жыццё, інжынер будуе мост, але за кожным з іх калісьці стаяў чалавек, які навучыў іх чытаць, думаць і марыць. 2 кастрычніка ўшаноўвалі тых, хто стварае ўсіх астатніх.

Было 9 дзён выпрабаванняў: самапрэзентацыі, майстар-класы, адкрытыя ўрокі ў незнаёмых класах, комплексная пісьмовая праца і суперфінал. Да яго дайшлі 9 суперфіналістаў у 9 намінацыях. Упершыню ў асноўны спіс уведзены 2 новыя: малады настаўнік і малады дырэктар школы да 31 года. Гэта сістэмнае рашэнне аб тым, як утрымліваць моладзь у прафесіі і як будаваць кіраўнічую вертыкаль у школах.

Перад пачаткам урачыстасці атмасфера ў фае Палаца Рэспублікі была самая святочная. Паўсюль былі ўсмешкі, абдымкі і фатаграфіі на памяць. У кулуарах не змаўкалі размовы, педагогі дзяліліся ўражаннямі, абменьваліся кантактамі і абмяркоўвалі конкурсныя дні. Тут жа разгарнулася і выстава жывапісу.

Што тычыцца цырымоніі ўзнагароджання, на сцэне тыя, хто даказаў, што настаўнік не проста транслюе веды, а фарміруе будучыню.

Ключы ад новенькага аўто і прэферэнцыйнае права на вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю атрымаў абсалютны пераможца конкурсу Дзяніс Дубаневіч. Гэта настаўнік матэматыкі сярэдняй школы № 5 у Смалявічах.