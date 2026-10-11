Дзяніс Дубаневіч стаў настаўнікам года Беларусі - у чым сакрэт матэматыка са Смалявіч

Раз на тры гады ў Беларусі называюць і выбіраюць лепшага педагога краіны. Гэты конкурс свайго роду настаўніцкі "Оскар". Напярэдадні стала вядома імя новага "настаўніка года". Ім стаў Дзяніс Дубаневіч, настаўнік матэматыкі сярэдняй школы № 5 у Смалявічах. Яго перамога даказвае: калі верыць у дзяцей і ў любімую справу, пакараюцца любыя вяршыні.

За дзень да фіналу ў калідоры вялікай палітыкі Палаца Незалежнасці на экскурсію былі запрошаны настаўнікі. У крэсле Першага Дзяніс Дубаневіч зрабіў некалькі кадраў, сказаў "зручна". А тое, што на наступны дзень ён паедзе дадому на новым аўто ад Прэзідэнта, нават і ўявіць не мог (гл. відэа).