Форум магчымасцей: кітайскія тавары і паслугі прадэманстраваны ў BELEXPO

Выстава кітайскіх тавараў і паслуг стартавала ў сталіцы. Праходзіць інвестфорум, прысвечаны супрацоўніцтву з КНР. Сфера агульных інтарэсаў вельмі шырокая: ад прамысловасці да медыцыны. Усюды стаўка на высокія тэхналогіі. У дзвюх краін для гэтага хапае кампетэнцый. Выстава з кожным годам пашыраецца, у пяты, юбілейны раз выбрана новая пляцоўка - комплекс BELEXPO. Ад Кітая ўдзельнічаюць 127 кампаній, многія з іх не ўпершыню ў Беларусі і ўжо знайшлі для сябе партнёраў.

Выстава будзе працаваць 3 дні, па 11 верасня.