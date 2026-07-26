Гандаль у Беларусі: цікавыя лічбы і факты

Гандлёвая галіна застаецца адной з найбуйнейшых у краіне: у ёй заняты сотні тысяч чалавек, а гандлёвая сетка працягвае развівацца.

Сёння ў сферы гандлю працуюць амаль 676 тыс. чалавек. Гэта больш як 16 % усіх занятых у эканоміцы краіны. Па колькасці работнікаў гандаль застаецца адным з найбуйнейшых працадаўцаў Беларусі.

Большасць работнікаў - жанчыны. Іх у галіне амаль у два разы больш, чым мужчын. Пры гэтым сярэдні ўзрост спецыялістаў складае крыху больш за 40 гадоў.

У гандлі прадстаўлены спецыялісты з розным узроўнем падрыхтоўкі. Амаль кожны трэці мае вышэйшую адукацыю. Больш за палову работнікаў атрымалі прафесійна-тэхнічную або сярэднюю спецыяльную адукацыю, яшчэ каля 13 % - агульную сярэднюю.