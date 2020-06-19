Генеральны пракурор пракаментаваў рэзанансную справу вакол Белгазпрамбанка

У той жа час аператыўнае суправаджэнне расследавання крымінальнай справы будзе ажыццяўляць Дэпартамент фінансавых расследаванняў дзяржкантролю. Нагадаем, сітуацыю вакол затрымання Віктара Бабарыкі напярэдадні пракаменціраваў і старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю. Іван Церцель пералічыў дэталі спраў і прадэманстраваў дакументы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць Белгазпрамбанка і, у прыватнасці, Віктара Бабарыкі. Экс-кіраўнік фінансавай установы зараз затрыманы і не без падстаў падазраецца адразу па некалькіх эканамічных артыкулах Крымінальнага кодэкса. Размова ідзе пра складаную, даўно і добра адладжаную схему грашовых махінацый. Гэты ланцужок беларускія праваахоўнікі размотваюць у звязцы з замежнымі калегамі з амаль двух дзясяткаў краін (накіраваны адпаведныя запыты). Працу пачалі яшчэ ў 2016 годзе, калі адправілі першыя запыты ў замежныя структуры. Ключавыя дакументы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць банка, дайшлі ў Мінск у снежні 2019 года.