Гімназія № 13 горада Мінска святкуе юбілей
40 гадоў дасягненняў, шчаслівых успамінаў аб школьным жыцці і цікавага шляху да ведаў. Cталічная гімназія № 13 святкуе юбілей. Першым вучням дом ведаў знаёмы як школа пад нумарам 158. Змяненні ў лічбах і статусе толькі ўмацавалі галоўныя прынцыпы ўстановы - заахвочваць дзяцей да вандровак па захапляючым свеце ведаў.
Сярод выпускнікоў - хакеісты, навукоўцы, артысты, настаўнікі, якія вяртаюцца ў родную гімназію на працу.
Як на падмурку традыцыйных каштоўнасцей вырасла сучасная ўстанова для адукацыі і шчаслівага дзяцінства - Аляксандра Гойтан.