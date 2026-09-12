Гомель адзначае 884-годдзе

12 верасня Гомель адзначае свята горада.

Буйны індустрыяльны і навуковы цэнтр, другі па колькасці насельніцтва горад пасля беларускай сталіцы святкуе 884-ты дзень нараджэння.

Запланавана вялікая святочная праграма. Старт мерапрыемствам дасць цырымонія ўскладання вянкоў і кветак на плошчы Працы. Далей адбудзецца ўрачысты прыём афіцыйных дэлегацый гарадоў-пабрацімаў у Палацы Румянцавых-Паскевічаў. Плануецца падпісанне мемарандумаў аб супрацоўніцтве ў сферы адукацыі з трыма муніцыпальнымі акругамі Масквы. У свой дзень нараджэння Гомель прымае XII Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва "Сожскi карагод". У гарадскім цэнтры культуры адбудзецца ўзнагароджанне ўдзельнікаў і гала-канцэрт.

Цэнтр горада над Сожам ператворыцца ў вялізную інтэрактыўную прастору. Будзе на што паглядзець і ў аддаленых мікрараёнах. Яркія, незвычайныя інсталяцыі, выставы, майстар-класы дазволяць гамяльчанам адчуць атмасферу свята.

Дзень свайго нараджэння Гомель будзе святкаваць да самага вечара. Кульмінацыяй стануць канцэрт з удзелам зорак расійскай эстрады, феерверк і моладзевая дыскатэка.