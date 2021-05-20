3.70 BYN
II Кітайска-беларускі моладзевы конкурс навуковых праектаў адкрыўся ў тэхнапарку БНТУ "Палітэхнік"
Кітайска-беларускі моладзевы конкурс навукова-даследчых праектаў адкрыўся ў тэхнапарку БНТУ "Палітэхнік". Каля 300 удзельнікаў - студэнты, магістранты, аспіранты і маладыя навукоўцы - прапанавалі інавацыйныя праекты па кірунках IT, матэрыялы і хімічныя прадукты, экалогія, медыцына, адукацыйныя тэхналогіі. Найбольшая колькасць прэзентацый па тэхнічных дысцыплінах - 66 %. На другім месцы гуманітарныя навукі, далей медыцына і фармацыя. Супрацоўніцтва з Кітаем развіваецца дынамічна. За апошнія 5 гадоў колькасць беларуска-кітайскіх праектаў павялічылася больш чым напалову.
Пераможцаў конкурсу ўзнагародзяць прызамі ад пасольства Кітая ў Беларусі. Лепшыя праекты атрымаюць і фінансавую падтрымку.