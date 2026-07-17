Інданезія ўвяла 30-дзённы бязвізавы рэжым для турыстаў з Беларусі
Інданезія адкрывае бязвізавы рэжым для турыстаў з Беларусі. Аб гэтым заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Руслан Варанкоў.
Руслан Варанкоў, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі - прэс-сакратар МЗС Беларусі:
"У выкананне дамоўленасцяў, дасягнутых 2 ліпеня 2026 года ў Джакарце Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам і Прэзідэнтам Рэспублікі Інданезія Прабова Субіянта, інданезійскі бок з ліпеня 2026 года ўвёў 30-дзённы бязвізавы рэжым уезду для грамадзян Рэспублікі Беларусь - уладальнікаў агульнаграмадзянскіх пашпартоў, якія вандруюць з турыстычнымі мэтамі. Раней беларусы былі абавязаны афармляць візу па прыбыцці".
Як адзначыў прадстаўнік МЗС, рашэнне Джакарты - гэта практычны крок па рэалізацыі знешнепалітычнага курсу кіраўніка беларускай дзяржавы, накіраванага на ўмацаванне двухбаковых адносін, пашырэнне гуманітарных, дзелавых і турыстычных кантактаў паміж народамі Беларусі і Інданезіі.