Іванец: Уступная кампанія - 2026 стала адной з самых лепшых за пяць гадоў

Уступная кампанія - 2026 - адна з самых удалых за апошнія 5 гадоў. Такім меркаваннем з журналістамі "Першага інфармацыйнага" падзяліўся міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец.

Па яго словах, усе беларускія ВНУ поўнасцю закрылі наборныя планы. Асаблівы акцэнт сёлета быў зроблены на сельскагаспадарчай адукацыі.

Андрэй Іванец, міністр адукацыі Беларусі: "Хачу сказаць, што сёлета ўступная кампанія ВНУ была адной з самых удалых як мінімум за апошнія пяць гадоў. І гэта сапраўды так, таму што ўсе нашы ВНУ выканалі наборы ў поўным аб'ёме".

Кіраўнік ведамства таксама падкрэсліў, што ў 2026 годзе ўдалося пераламіць трэнд на "непапулярнасць" аграрных прафесій: прыём у сельскагаспадарчыя ВНУ быў павялічаны на 350 чалавек.

Новыя трэнды ў адукацыі: у топе - штучны інтэлект, замежныя мовы, інжынерыя

Падчас аналізу выбару спецыяльнасцей абітурыентамі былі зафіксаваны кардынальныя змяненні ў перавагах моладзі. Калі раней лідзіравалі класічныя IT-напрамкі, то зараз сітуацыя змянілася.

У ведамстве адзначылі, што маладыя людзі сталі больш прагматычна ацэньваць будучыню рынку працы і ўсё часцей выбіраюць спецыяльнасці, звязаныя са стварэннем штучнага інтэлекту. Конкурс на напрамкі "Штучны інтэлект" аказаўся вельмі высокім.

"Мы бачым, што на класічныя IT-спецыяльнасці ўжо няма такога попыту. Гэта гаворыць аб тым, што моладзь разумее: сучасныя тэхналогіі будуць шмат у чым замяняць класічнага праграміста, і нам сёння патрэбныя архітэктары нейрасетак, архітэктары, якія будуць ствараць новыя моўныя мадэлі", - растлумачыў Андрэй Іванец.

Міністр звярнуў увагу, што высокі конкурс на гэтыя напрамкі фіксаваўся не толькі ў сталічных, але і ў рэгіянальных ВНУ. Прахадныя балы перавышалі 385, прычым розніца паміж Мінскам, Гроднам, Брэстам і Гомелем практычна адсутнічала.

Яшчэ адной нечаканасцю для Міністэрства адукацыі стаў ажыятаж вакол лінгвістычных спецыяльнасцей. Насуперак прагнозам аб хуткай "смерці" прафесіі перакладчыка з-за развіцця машынных перакладчыкаў абітурыенты прадэманстравалі зваротную тэндэнцыю.

Трэці прыкметны трэнд гэтага года - вяртанне папулярнасці класічным інжынерным спецыяльнасцям (не звязаным напрамую з IT). У міністэрстве гэта звязваюць з сістэмнай работай апошніх гадоў: адкрыццём інжынерных класаў у школах, рэалізацыяй канцэпцыі развіцця інжынернай адукацыі і стварэннем цэнтраў кампетэнцый.

Конкурс - 9 чалавек на месца: узровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў каледжах запатрабаваны сярод абітурыентаў

Прыёмная кампанія для выпускнікоў 9-х класаў і каледжаў яшчэ працягваецца (прыём дакументаў завяршыўся толькі нядаўна), але ўжо бачныя ўразлівыя лічбы.

На больш чым 20 тыс. бюджэтных месцаў у каледжах было пададзена звыш 30 тыс. заяў. У міністэрстве адзначаюць, што сярэдні бал атэстата на некаторыя спецыяльнасці набліжаецца да максімуму, а конкурс дасягаў 9 чалавек на месца.

Найбольшай папулярнасцю ў выпускнікоў школ карыстаюцца архітэктурная справа, графічны дызайн і анімацыя. Па словах міністра, высокі попыт на сярэднюю спецыяльную адукацыю стаў не часовай з'явай, а сістэмным трэндам.

Ён дадаў, што кароткатэрміновы трэк навучання з магчымасцю хуткага выхаду на рынак працы і наступным паступленнем у ВНУ на завочную форму сёння вельмі прывабны для моладзі.