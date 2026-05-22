Іванец: ВНУ Беларусі чакаюць больш за 49 тыс. першакурснікаў, а каледжы - каля 70 тыс. навучэнцаў
Ужо пяты год запар на "Мінск-Арэне" праходзіць гарадское свята "Апошні званок" для выпускнікоў.
Хлопцам і дзяўчатам былі перададзены найлепшыя віншаванні са сцэны, таму яны з дабрынёй у сэрцы пройдуць тыя выпрабаванні, якія ў іх наперадзе: іспыты, тэсціраванне, паступленне ва ўніверсітэты.
Андрэй Іванец, міністр адукацыі Беларусі:
"Мы са свайго боку расчынілі дзверы нашых устаноў адукацыі. Больш за 49 тыс. першакурснікаў мы чакаем у 2026 годзе ў нашых ВНУ і практычна 70 тыс. навучэнцаў у каледжах. Упэўненыя, што ва ўсіх усё атрымаецца. Трэба слухаць сваё сэрца, выбіраць душой тую прафесію, якая блізкая, а мы абавязкова будзем побач і дапаможам".
Дыскатэка завершыцца ў 20:00. Можа, хтосьці працягне святкаванне ў сталіцы. Падкрэслім, што 23 мая ўсе службы горада ў баявой гатоўнасці нумар адзін для таго, каб суправадзіць маладых людзей у поўнай захаванасці і бяспецы.