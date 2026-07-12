Кадры на выраст: як БДУ і Пекінскі ўніверсітэт рыхтуюць навукоўцаў новага пакалення
Калі гаварыць пра рэальны сектар і эканамічны прагрэс, то галоўным арыенцірам тут даўно стаў Кітай з яго каласальнай навуковай базай. Менавіта ў Паднябеснай куюцца тэхналогіі будучыні, якія зараз будуць развіваць і беларускія спецыялісты.
Выпускнікі першай сумеснай праграмы БДУ і Пекінскага ўніверсітэта вярнуліся дадому. Дыпломы зараз ужо біятэхнолагам уручылі нядаўна ў Пекіне.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў перад імі амбіцыйную задачу: ствараць на радзіме прадпрыемствы на аснове перадавых кітайскіх тэхналогій.
4 гады маладыя людзі вучыліся адразу на 2 універсітэты, здавалі сесіі на 3 мовах, працавалі ў лабараторыях з абсталяваннем, якому няма аналагаў у Еўропе. Вынік чакаць сябе не прымусіў: 22 дыпломы, 18 з якіх - з адзнакай (гл. відэа).