Камунальная катастрофа на Жукоўскага: "Вада лілася як вадаспад"
27 верасня днём у раёне вуліцы Жукоўскага ў сталіцы адбыўся прарыў трубаправода. Аварыя суправаджалася моцным выкідам вады. Спецыяльныя службы ліквідуюць наступствы, у тым ліку фіксуюць урон.
У раёне вуліцы Жукоўскага днём адбылася сур'ёзная аварыя на цепласетцы. Прарыў трубы атрымалася лакалізаваць даволі хутка, аднак наступствы аказаліся ўражлівымі. Напор гарачай вады быў настолькі моцным, што струмень дасягаў чацвёртага-пятага паверху жылога дома. У эпіцэнтры падзей апынуліся жыхары і прыпаркаваныя ў двары аўтамабілі.
Відавочцы дагэтуль успамінаюць тое, што адбылося з уздрыгам. Адзін з мясцовых жыхароў стаў сведкам таго, як стыхія абрынулася на дваровую тэрыторыю. Мужчына пачуў гучны хлапок і, падбегшы да акна, убачыў вялізны струмень, які б'е з ямы (гл. відэа).