Кароткачасовыя дажджы і навальніцы чакаюцца ў Беларусі 5 ліпеня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Да 24 градусаў цяпла чакаецца ў нядзелю, 5 ліпеня, у Беларусі, месцамі па краіне прагрымяць навальніцы. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Паводле прагнозаў сіноптыкаў, у краіне сёння будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы. Вецер будзе заходні, днём парывісты. Максімальная тэмпература паветра днём будзе вар'іравацца ад 18 да 24 градусаў вышэй за нуль.