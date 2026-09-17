Кароткі ўрок гісторыі: як у 1921 годзе падзялілі беларускія землі

А зараз кароткі ўрок гісторыі. 18 сакавіка 1921 года на аснове Рыжскага мірнага дагавора беларускія землі былі падзелены - наш народ раз'ядналі на дзве часткі: адна ўвайшла ў склад Савецкай Рэспублікі - БССР, другая стала польскай.

Польшчы было аддадзена 110 тыс. квадратных кіламетраў тэрыторыі, на якіх пражывалі каля 4 млн чалавек. Мяжа паміж братамі-беларусамі прайшла і па Нясвіжскім раёне - разлучала кроўных братоў цэлых 18 гадоў. Жыхары рэгіёна, як ніхто, памятаюць тыя падзеі. Пра жыццё "пад Польшчай" і пра вызваленне 17 верасня маладым людзям расказваюць іх дзядулі і бабулі.

Нясвіжскае памежжа: гісторыя раздзелу і ўз'яднання беларускага народа

Нясвіжскі раён. Да верасня 1939 года менавіта тут праходзіла мяжа паміж Польшчай і БССР. Справа вёска Пляшэвічы і Крэсы Усходнія, а злева - БССР і вёска Кукавічы. Мяжа паміж імі называлася "стражніца". З польскага боку яе ахоўвалі конныя раз'езды, з савецкага - памежныя сакрэты, на абодвух баках быў дрот і слупы.

А яшчэ трава, густая і высокая, лугавіна раздзяляла мяжу. І гэтыя зараснікі ўяўлялі сабой небяспеку: праз шчыльны хмызняк "прасочваліся" кантрабандысты. Таму пакос на мяжы лічыўся ледзь не "дзяржаўнай справай".

Уладзімір Мякіш, краязнавец, настаўнік гісторыі Ланскай сярэдняй школы:

"Рабілася так, каб касілі не ў адзін дзень, каб не перакрыкваліся праз граніцу. Вельмі часта касілі браты ці дзядзька з пляменнікам і не дапускалася касьба ў адзін дзень. Палякі першыя з аднаго боку скасілі прыгранічную паласу, праз час - іншая паласа, і сялянам дазвалялі забіраць гэта сена сабе - і тыя, і тыя ўлады".

Мясцовы гісторык і краязнавец Уладзімір Мякіш нарадзіўся ў Пляшэвічах, яго бабуля і дзядуля - сведкі падзей верасня 1939-га. І як жылося "пад Польшчай", таксама расказвалі. Іх унук ужо 40 гадоў выкладае ў беларускамоўнай школе суседняй вёскі Лань, але "пры паляках" пра ўсё беларускае - тым больш мову, літаратуру - неабходна было забыць. Мы стаім ля мясцовага дзіцячага садка, але пры Крэсах Усходніх тут была гміна (адміністрацыя мястэчка) і паліцэйскі ўчастак - дарэчы, польскім афіцэрам на Заходняй Беларусі давалі зямлю.

Уладзімір Мякіш, краязнавец, настаўнік гісторыі Ланскай сярэдняй школы:

"Тут ім давалі зямлю, і мясцовыя называлі іх "асаднікамі". Асаднікі мелі лепшыя землі, палякі праводзілі палітыку парцэляцыі - раздзяленне зямлі і продаж асобам, і прадугледжвалася перасяленне на хутары. Палякі пад гэтым прыкрыццём аддавалі лепшыя землі палякам. Колькасць зямлі пры парцэляцыі 254 га - вялікая".

Зямля, а яшчэ яе каштоўныя прыродныя рэсурсы - торф, лес - гэта далёка не ўсё, што польскі бок вывозіў з беларускіх тэрыторый.

Усе гэтыя факты і падзеі расказваюць сёння моладзі, каб ведалі лёсавызначальныя старонкі нашай гісторыі. Арганізатары патрыятычнага праекта "Адкрыты дыялог" пабывалі ў Снове, Грыцкевічах, Лані, іншых вёсках раёна.

Мілана Ліпніцкая, студэнтка Нясвіжскага дзяржаўнага каледжа імя Якуба Коласа:

"Тыя часы былі вельмі цяжкія для беларусаў, таму што праводзілася палітыка паланізацыі, зачыняліся беларускія школы".

Вызваленчы паход Чырвонай арміі на Заходнюю Беларусь быў імклівым і амаль не сустракаў ніякага супраціўлення. 17 верасня заходнія беларусы ўз'ядналіся са сваімі ўсходнімі братамі.

Уладзімір Мякіш, краязнавец, настаўнік гісторыі Ланскай сярэдняй школы:

"Радаваліся, бо гучала родная беларуская мова. Чырвонаармейцы смяяліся, давалі газеты, сустракалі радасна. Бабулі было 19 гадоў. Яна была замужам, і сюды прыбягалі ўсе - браты-вызваліцелі беларускага народа".

У горадзе-помніку Нясвіжы адна з вуліц таксама названая ў гонар 17 верасня - знакавай даты, якая змяніла ход гісторыі і тым самым вярнула беларусаў да родных вытокаў.